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Елена Воробей назвала «Аншлаг» «зашкварным форматом» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Воробей назвала «Аншлаг» «зашкварным форматом»
Фото: Super / YouTube
Российская пародистка Елена Воробей в разговоре с журналисткой Аленой Жигаловой согласилась с критикой передачи «Аншлаг» и назвала программу «зашкварным форматом». Запись их беседы опубликована на YouTube-канале Super.
По словам Воробей, когда она находится в зале во время записи концерта и смотрит новые номера, ей тяжело выдавить даже улыбку. За это, призналась юмористка, позже организаторы шоу ее критикуют: «И мне потом прилетает: "Ты что сидела такая, как будто ты говна в рот набрала?"»

«Там со сцены говорят то, что мне не смешно, я даже не понимаю природу комического, почему именно этот текст произносит артист, а я делаю вид, что мне смешно», — посетовала Воробей.

Артистка также признала недостатки монтажа «Аншлага», на которые указала Жигалова. В частности то, что во время номеров показывают «записанные заранее улыбки массовки и артистов, которые сидят в этой массовке и там совершенно не в тему», над которыми «ржет вся страна». Воробей добавила, что обращала внимание создателей программы на проблемы с монтажом, однако от предложенных юмористкой изменений отказались.
Пародистка подчеркнула, что может отвечать только за свои «пять минут сценического времени». «И тут я ломаю башку, как сделать так, чтобы не опозориться, чтобы не было ощущения, что я тухляк, чтобы было ощущение все-таки у зрителей, что она, каждый раз выходя на сцену даже этого зашкварного формата, удивляет и чем-то держит», — охарактеризовала она свою задачу.
Ранее Воробей пожаловалась на то, что из-за введенных в связи с коронавирусом запретов она перестала зарабатывать, как и многие другие артисты. Она призналась, что в связи со сложившейся ситуацией ей пришлось выставить на продажу квартиру в Черногории у побережья.
«Аншлаг» — юмористическая передача, которая выходит в эфир с 1987 года. С самого начала программу ведет Регина Дубовицкая. В «Аншлаге» выступали Владимир Винокур, Сергей Дроботенко, Клара Новикова, Елена Воробей, Юрий Гальцев, Святослав Ещенко, Игорь Маменко, Михаил Задорнов и многие другие известные юмористы.
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ТВ , Святослав Ещенко , Клара Новикова , Сергей Дроботенко , Регина Дубовицкая , Владимир Винокур , Михаил Задорнов , Елена Воробей , Игорь Маменко , Юрий Гальцев
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