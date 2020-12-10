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Назван артист года по версии Time 

Lenta.ru 6 часов назад
Назван артист года по версии Time
Фото: Andrew Lipovsky / NBCU Photo Bank / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images
Артистом года по версии американского журнала Time стала кей-поп-группа BTS. Об этом сообщается на сайте издания.
«BTS — не просто самая успешная кей-поп-группа в музыкальных чартах. Они — самый успешный коллектив в мире», — говорится в статье, посвященной южнокорейскому бойз-бэнду. Там же рассказывается о том, что несмотря на все потрясения этого года и ограничения, связанные с пандемией, BTS удалось сохранить связь с преданной фан-базой, прозванной «Армией».
Издание Time не в первый раз уделяет BTS внимание. Еще в 2019 году коллектив был включен в список ста наиболее влиятельных персон года Time 100. В этом году они удостоились номинации на премию «Грэмми» за хит Dynamite, первую песню группы на английском языке.
BTS — бойз-бэнд из Южной Кореи, появившийся в 2013 году. Он состоит из семи участников: 26-летний RM (Ким Намджун), лидер группы, 27-летний, самый старший член коллектива Чин (Ким Сокчин), 27-летний Сюга (Мин Юнги), 26-летний Джей-Хоуп (Чон Хосок), 24-летний Чимин (Пак Чимин), 24-летний Ви (Ким Тхэхен) и самый молодой участник, 23-летний Джонгук (Чон Джонгук).
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ТВ , Журнал Time
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