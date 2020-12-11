Названы лучшие сериалы года 

Издание Huffington Post составило список лучших сериалов 2020 года. Автор рейтинга решил не включать в список документальные фильмы или шоу для детей и подростков, так как они достойны отдельного списка.

"Ход королевы"

Драма основана на одноименном романе 1983 года. Мини-сериал повествует о сироте из Кентукки, которая стремится овладеть искусством игры в шахматы. С возрастом она начинает бороться не только с противниками, но и со своими пристрастиями, пытаясь при этом стать одной из лучших шахматисток в мире.

"Ход королевы" оказался фаворитом года как среди критиков, так и среди зрителей. Кроме того, он сохранял высокую популярность на протяжении всего года.

"Полуночное Евангелие"

Эта анимированная экзистенциальная комедия была создана Пендлтоном Уордом. Сюжет безумный: своего рода журналист-футурист берет интервью у "людей" из вымышленных миров, прежде чем они переживут апокалипсис.

Этот симулятор позволяет главному герою создать гибрид журналистики и исследований, а также понять, что значит быть живым для различных существ.

"Неортодоксальная"

Драма основана на автобиографии женщины, которая бежит из общины хасидов в Бруклине, чтобы попытаться начать новую жизнь в Берлине. Ее муж приезжает, чтобы найти ее. Девушка должна решить, продолжать ли ей бежать и отречься от семьи или вернуться обратно к прежней жизни.

"Конь БоДжек"

Сериал рассказывает о том, как в какой-то момент пора заняться собой. Например, БоДжеку пришлось бороться со своим ужасным поведением и встать на путь личностного роста.

Шоу по-прежнему представляет собой анимационную комедию, но последние серии сочетают в себе красочную анимацию и "глупый каламбур" с поиском ответов на несколько самых важных вопросов жизни.

"Корона"