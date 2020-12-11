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Телезвезда переборщила с фотошопом и была высмеяна 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Телезвезда Хлоя Ферри прославилась благодаря участию в британском реалити-шоу. Девушка регулярно привлекает к себе внимание в соцсетях, но теперь сделала это неосознанно. Ферри попалась на ретуши одной из своих фотографий, а поклонники этого не оценили. "Рамблер" разбирается, что случилось.
Хлоя поделилась снимком, где она стоит в платье на фоне длинной лестницы и подписала кадр: "У меня тоже есть выдающиеся формы". Однако поклонники заметили, что ступеньки на лестнице неровные. Они "поплыли" из-за того, что звезда хотела отредактировать свои ягодицы.
Часть поклонников пыталась убедить Ферри в том, что ее телу не нужна ретушь, но большинство высмеяли девушку за такой нелепый фотошоп.

«Вместе с ягодицами она переломала лестницу», «Хлои, детка, посмотри на лестницу. Тебе не стоило этого делать», «Там проблемы еще и с дверью», «Ужас, как неловко», «Эти лестницы кажутся ненадежными», — написали в комментариях поклонники.

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