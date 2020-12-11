Телезвезда Хлоя Ферри прославилась благодаря участию в британском реалити-шоу. Девушка регулярно привлекает к себе внимание в соцсетях, но теперь сделала это неосознанно. Ферри попалась на ретуши одной из своих фотографий, а поклонники этого не оценили. "Рамблер" разбирается, что случилось.

Хлоя поделилась снимком, где она стоит в платье на фоне длинной лестницы и подписала кадр: "У меня тоже есть выдающиеся формы". Однако поклонники заметили, что ступеньки на лестнице неровные. Они "поплыли" из-за того, что звезда хотела отредактировать свои ягодицы.

Часть поклонников пыталась убедить Ферри в том, что ее телу не нужна ретушь, но большинство высмеяли девушку за такой нелепый фотошоп.