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Что вытворяли в эфире российского телешоу 

Александра Нечаева 3 часа назад
Как раздевались на российском ТВ
Фото: Кадр из передачи "Империя страсти"
Современное телевидение часто упрекают в излишней откровенности, обвиняя некоторые шоу в том, что они развращают молодежь. Но если оглянуться назад и вспомнить передачи, которые выходили в эфир пару десятков лет назад, станет понятно, что они были намного смелее. В наши дни некоторые из них в эфире просто представить невозможно. «Рамблер» вспомнил весьма откровенное шоу под названием «Империя страсти».
Премьера эротического шоу состоялась на телеканале НТВ 4 января 1997 года. Идею передачи, разрывающей все нормы и стандарты телевидения прошлых лет, придумал и воплотил в жизнь Николай Фоменко. Он же стал ведущим шоу.
В каждом выпуске программы принимали участие мужчина и женщина, которые выполняли различные задания ведущего. Тот участник, который не справлялся с какой-то задачей, должен был снять с себя один предмет одежды. Обычно к концу эфира один из участник оказывался перед камерами практически обнаженным. Стоит отметить, что герои программы перед съемками обязательно подписывали договор, в котором давали свое согласие раздеться перед камерами до нижнего белья.
Рейтинги «Империи страсти» били все мыслимые и немыслимые рекорды, хотя при этом в ее адрес приходило множество гневных писем от зрителей с критикой и нелестными высказываниями. Несмотря на это, Николай Фоменко за эту программу удостоился премии «Овация».
“Империя страсти” выходила в эфир чуть больше года: в сентябре 1998 года шоу сняли с эфира. О причинах принятия такого решения однозначного мнения нет. В числе прочих причин называли тот факт, что Фоменко формат передачи перестал быть интересным.
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Комментарии 2
ТВ , Николай Фоменко , НТВ
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