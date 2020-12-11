Как раздевались на российском ТВ

Современное телевидение часто упрекают в излишней откровенности, обвиняя некоторые шоу в том, что они развращают молодежь. Но если оглянуться назад и вспомнить передачи, которые выходили в эфир пару десятков лет назад, станет понятно, что они были намного смелее. В наши дни некоторые из них в эфире просто представить невозможно. «Рамблер» вспомнил весьма откровенное шоу под названием «Империя страсти».

Премьера эротического шоу состоялась на телеканале НТВ 4 января 1997 года. Идею передачи, разрывающей все нормы и стандарты телевидения прошлых лет, придумал и воплотил в жизнь Николай Фоменко . Он же стал ведущим шоу.

В каждом выпуске программы принимали участие мужчина и женщина, которые выполняли различные задания ведущего. Тот участник, который не справлялся с какой-то задачей, должен был снять с себя один предмет одежды. Обычно к концу эфира один из участник оказывался перед камерами практически обнаженным. Стоит отметить, что герои программы перед съемками обязательно подписывали договор, в котором давали свое согласие раздеться перед камерами до нижнего белья.

Рейтинги «Империи страсти» били все мыслимые и немыслимые рекорды, хотя при этом в ее адрес приходило множество гневных писем от зрителей с критикой и нелестными высказываниями. Несмотря на это, Николай Фоменко за эту программу удостоился премии «Овация».

“Империя страсти” выходила в эфир чуть больше года: в сентябре 1998 года шоу сняли с эфира. О причинах принятия такого решения однозначного мнения нет. В числе прочих причин называли тот факт, что Фоменко формат передачи перестал быть интересным.