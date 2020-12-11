Ведущая новостей на британском телеканале «Би-би-си» Рита Чакрабарти (Reeta Chakrabarti) озадачила зрителей, появившись в кадре с предметом, похожим на сигарету. Эфир вышел в конце октября, однако его отрывок набрал вирусную популярность в соцсетях только в декабре, сообщает The Mirror.

Многие зрители были уверены, что на видео 55-летняя журналистка зажала между средним и указательным пальцами табачное изделие. «Когда ты забыл убрать сигарету перед сменой», — написал пользователь, опубликовавший ролик.

В комментариях пользователи посмеялись над ситуацией. Многие пошутили, что журналистка слишком спешила, поэтому не успела покурить перед съемкой. Однако другие указали, что в руках у Чакрабарти, скорее всего, была шариковая ручка. Позднее эту версию официально подтвердило и руководство телеканала.