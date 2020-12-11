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Телеведущая появилась в кадре с «сигаретой» и озадачила зрителей 

Lenta.ru 3 часа назад
Ведущая новостей на британском телеканале «Би-би-си» Рита Чакрабарти (Reeta Chakrabarti) озадачила зрителей, появившись в кадре с предметом, похожим на сигарету. Эфир вышел в конце октября, однако его отрывок набрал вирусную популярность в соцсетях только в декабре, сообщает The Mirror.
Многие зрители были уверены, что на видео 55-летняя журналистка зажала между средним и указательным пальцами табачное изделие. «Когда ты забыл убрать сигарету перед сменой», — написал пользователь, опубликовавший ролик.
В комментариях пользователи посмеялись над ситуацией. Многие пошутили, что журналистка слишком спешила, поэтому не успела покурить перед съемкой. Однако другие указали, что в руках у Чакрабарти, скорее всего, была шариковая ручка. Позднее эту версию официально подтвердило и руководство телеканала.
Ранее ведущий британского утреннего шоу Филлип Шофилд (Phillip Schofield) рассказал, как он отомстил подростку, который позвонил в студию и выругался в прямом эфире. Журналисты раздали номер хулигана разным людям, и в течение нескольких дней звонили ему и вешали трубку.
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