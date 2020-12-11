Телеведущая появилась в кадре с «сигаретой»

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Ведущая новостей на британском телеканале «Би-би-си» Рита Чакрабарти озадачила зрителей. Женщина появилась в кадре с предметом, похожим на сигарету.

Многие зрители были уверены, что на видео журналистка зажала между средним и указательным пальцами табачное изделие.

«Когда ты забыл убрать сигарету перед сменой», — написал пользователь, опубликовавший ролик.

В комментариях зрители посмеялись над ситуацией. Многие решили, что журналистка слишком спешила, поэтому произошла неурядица.

Однако другие указали, что в руках у Чакрабарти, скорее всего, была шариковая ручка.