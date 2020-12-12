Собчак высмеяла «Давай поженимся!» с Моргенштерном 

Собчак высмеяла программу «Давай поженимся!» из-за выпуска с рэпером Моргенштерном. Телеведущая высказалась о передаче в своем шоу «Осторожно: новости!».

Звезда заявила, что выпуск будет очень популярным и наберет миллионы просмотров, но при этом комментарии будут негативными.

Собчак также пошутила на тему того, что рэперу дали награду "Женщина года", в связи с чем он мог прийти на программу и в качестве жениха, и невесты.