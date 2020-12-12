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Собчак высмеяла «Давай поженимся!» с Моргенштерном 

Елизавета Назарова 41 минуту назад
Собчак высмеяла «Давай поженимся!» с Моргенштерном
Фото: @xenia_sobchak
Собчак высмеяла программу «Давай поженимся!» из-за выпуска с рэпером Моргенштерном. Телеведущая высказалась о передаче в своем шоу «Осторожно: новости!».
Звезда заявила, что выпуск будет очень популярным и наберет миллионы просмотров, но при этом комментарии будут негативными.
Собчак также пошутила на тему того, что рэперу дали награду "Женщина года", в связи с чем он мог прийти на программу и в качестве жениха, и невесты.

"Василиса Володина расскажет, как ретроградный Меркурий повлияет на просмотры его stories. Ну а Роза Сябитова озвучит декларацию его доходов. Все возможно на этом шоу", — добавила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Иван Ургант также высмеял Моргенштерна на "Давай поженимся!".
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ТВ , Иван Ургант , Василиса Володина , Роза Сябитова
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