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12 декабря стало известно, что в возрасте 85 лет скончался Валентин Гафт . Многие российские телеканалы изменят сетку вещания в свете этого события. Об этом сообщает РИА Новости

"Россия 1" будет показывать выпуск программы "Белая студия" с Валентином Гафтом. А Первый канал будет транслировать программу "Памяти Валентина Гафта".

В понедельник, 14 декабря, на телеканале "Россия 1" покажут повтор программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где героем эфира был Валентин Гафт.