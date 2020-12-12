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Телеканалы изменят сетку вещания из-за кончины Гафта 

Стелла Шмель 1 час назад
12 декабря стало известно, что в возрасте 85 лет скончался Валентин Гафт. Многие российские телеканалы изменят сетку вещания в свете этого события. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия 1" будет показывать выпуск программы "Белая студия" с Валентином Гафтом. А Первый канал будет транслировать программу "Памяти Валентина Гафта".
В понедельник, 14 декабря, на телеканале "Россия 1" покажут повтор программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, где героем эфира был Валентин Гафт.
Ранее "Рамблер" писал, что Валентин Гафт скончался.
ТВ , Видео , Валентин Гафт
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