Шукшина рассказала о гонорарах звезд за скандальные шоу 

Актриса Мария Шукшина озвучила новый комментарий о популярных телешоу, против которых давно выступает. На сей раз она высказалась о мотивах звезд и деньгах, которые те получают за скандалы на ТВ.

Отношения в семье Шукшиной не раз становились темой обсуждения в студиях ток-шоу, против ее воли. Мария не согласна с такой политикой и старается бороться с форматом: пишет публикации в соцсетях, обращения к чиновникам. В новом интервью она отметила, что цель создателей подобных передач — набрать высокие рейтинги на дрязгах. А знаменитости и простые участники идут туда ради денег. «Я знаю порядок цен, это миллионы, — заявила она в эфире телеканала „Царьград“. — Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдёт?».

По мнению Шушкиной, в студиях сидят безработные, которым нужны деньги. «И все успокаивают свою совесть», — отметила она.

При этом актриса считает, что бороться с форматом скандальных телешоу бесполезно на государственном уровне. По ее мнению, должна быть самоцензура.