Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Непосредственно Каха: новая комедия
Непосредственно Каха: новая комедия Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Участник реалити-шоу сбежал с проекта в психушку 

Lenta.ru 11 часов назад
Участник реалити-шоу сбежал с проекта в психушку
Фото: Lenta.ru
Звезда реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Ниалл Ашам (Niall Asham) признался, что совершил побег с проекта в 2018 году из-за стресса. Участник ушел в психбольницу, чтобы справиться со своими проблемами. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Instagram.
25-летний Ашам пояснил, что в результате повышенного стресса у него случился психоз. В психиатрической лечебнице он провел две недели.

«По сути это похоже на то, когда ты так подавлен, что в какой-то степени теряешь связь с реальностью», — пояснил свои ощущения участник.

Он добавил, что в результате возможны галлюцинации и непонимание того, где ты находишься. «Вы не в безопасности, нужно, чтобы люди за вами приглядывали», — рассказал Ашам. Благодаря помощи специалистов, звезда реалити вышел из этого состояния, но позже оказался в депрессии.
От депрессии ему тяжело было избавиться из-за появившейся славы от участия в телепроекте, пояснил Ашам. Врачи прописывали ему лекарства, однако вскоре он решил отказаться от их приема. По мнению участника, это оказалось ошибкой и в итоге затруднило его восстановление.
В марте участница американской версии реалити-шоу про похудение The Biggest Loser Тери Агияр (Teri Aguiar) сломала ногу во время съемок одного из выпусков передачи. Несмотря на травму, участница шоу продолжила борьбу, и в итоге помогла команде избежать исключения из передачи.
Видео дня. Что стало с Яшкой-цыганом из "Неуловимых мстителей"
Последние новости
В работе YouTube и Google произошел сбой В работе YouTube и Google произошел сбой Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом Выборщики в нескольких американских штатах определились с новым президентом Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола Льва Яшина признали лучшим вратарем в истории футбола
Комментарии
ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
12:44
Что стало с актерами ленты «В бой идут одни „старики“»
Актеры
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
14:40
Финалы сериалов, которые возмутили фанатов
Сериалы
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
12:35
Фильмы для тех, кто думает, что уже видел все
Фильмы
Как угасла звезда Нины Ивановой
04:43
Как угасла звезда Нины Ивановой
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение