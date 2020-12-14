Участник реалити-шоу сбежал с проекта в психушку 

Звезда реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Ниалл Ашам (Niall Asham) признался, что совершил побег с проекта в 2018 году из-за стресса. Участник ушел в психбольницу, чтобы справиться со своими проблемами. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в Instagram

25-летний Ашам пояснил, что в результате повышенного стресса у него случился психоз. В психиатрической лечебнице он провел две недели.

«По сути это похоже на то, когда ты так подавлен, что в какой-то степени теряешь связь с реальностью», — пояснил свои ощущения участник.

Он добавил, что в результате возможны галлюцинации и непонимание того, где ты находишься. «Вы не в безопасности, нужно, чтобы люди за вами приглядывали», — рассказал Ашам. Благодаря помощи специалистов, звезда реалити вышел из этого состояния, но позже оказался в депрессии.

От депрессии ему тяжело было избавиться из-за появившейся славы от участия в телепроекте, пояснил Ашам. Врачи прописывали ему лекарства, однако вскоре он решил отказаться от их приема. По мнению участника, это оказалось ошибкой и в итоге затруднило его восстановление.