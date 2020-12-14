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Шукшина раскрыла гонорары звезд за скандальные шоу 

Анна Арсеньева 10 часов назад
Шукшина раскрыла гонорары звезд за скандальные шоу
Фото: РИА Новости
Актриса Мария Шукшина рассказала, сколько платят звездам за участие в скандальных ток-шоу. Об этом она заявила в эфире телеканала "Царьград".
По словам Шукшиной, артисты и простые участники идут на подобные передачи ради денег.

"Я знаю порядок цен, это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет?" — рассказала актриса.

Шукшина пытается бороться с подобными телешоу, так как отношения в ее семье не раз становились темой для обсуждения. По ее мнению, главная цель таких программ — получить высокие рейтинги на дрязгах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак высмеяла "Давай поженимся!" с Моргенштерном.
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ТВ , Мария Шукшина , Царьград ТВ
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