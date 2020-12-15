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Популярный телеведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой 

Lenta.ru 18 часов назад
Ведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой
Фото: РИА Новости
Популярный телеведущий, кондитер Ренат Агзамов поделился впечатлениями от работы с актрисой Ларисой Гузеевой, которая ведет программу «Давай поженимся!» на Первом канале. В интервью PEOPLETALK TV он вспомнил, как она помогла ему получить опыт, пригодившийся в дальнейшем.

«В ее харизму можно влюбиться через 10 секунд после знакомства. Конечно, она требовательна. При всем ее обаянии и женственности, что касается профессионализма — это бесценный опыт», — отметил Агзамов.

Телекондитер рассказал, что был рад совместным с Гузеевой съемкам в шоу «ТилиТелеТесто» на Первом канале в 2017 году. «Она тут же включается как профессионал и никому не дает поблажки. Она крутая», — добавил он.
Агзамов подчеркнул, что в настоящее время он все так же испытывает азарт от работы на телевидении. «Результаты — это рейтинги, это цифры. Важно во всем достигать результата», — объяснил он причины своего интереса к телепроектам.
39-летний Ренат Агзамов — российский телеведущий и кондитер. Он известен благодаря своим десертам, которые стали популярны и у знаменитостей. Регулярно участвует в телевизионных проектах, как эксперт и ведущий. Популярность принесло собственное шоу на канале «Пятница!» под названием «Кондитер». Агзамов также участвовал в проекте «Битва шефов» с шеф-поваром Константином Ивлевым.
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Комментарии
ТВ , Константин Ивлев , Ренат Агзамов , Лариса Гузеева
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