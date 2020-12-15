Ведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой

«В ее харизму можно влюбиться через 10 секунд после знакомства. Конечно, она требовательна. При всем ее обаянии и женственности, что касается профессионализма — это бесценный опыт», — отметил Агзамов.

Телекондитер рассказал, что был рад совместным с Гузеевой съемкам в шоу «ТилиТелеТесто» на Первом канале в 2017 году. «Она тут же включается как профессионал и никому не дает поблажки. Она крутая», — добавил он.

Агзамов подчеркнул, что в настоящее время он все так же испытывает азарт от работы на телевидении. «Результаты — это рейтинги, это цифры. Важно во всем достигать результата», — объяснил он причины своего интереса к телепроектам.