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Популярный телеведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой 

Даня Виттиг 18 часов назад
Ведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой
Фото: кадр из шоу "Кондитер"
Популярный ведущий кулинарного шоу Ренат Агзамов поделился впечатлениями от работы с актрисой Ларисой Гузеевой.
В интервью PEOPLETALK TV он вспомнил, как она помогла ему получить опыт, который пригодился ему в будущем.

«В ее харизму можно влюбиться через 10 секунд после знакомства. Конечно, она требовательна. При всем ее обаянии и женственности, что касается профессионализма — это бесценный опыт».

Кондитер отметил, что был счастлив поработать с Гузеевой в шоу «ТилиТелеТесто» на Первом канале в 2017 году.

«Она тут же включается как профессионал и никому не дает поблажки. Она крутая», — добавил он.

Агзамов подчеркнул, что в настоящее время он все так же испытывает азарт от работы на телевидении.

«Результаты — это рейтинги, это цифры. Важно во всем достигать результата».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Якубович думает по поводу замены себя Шаляпиным.
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ТВ , Ренат Агзамов , Лариса Гузеева
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