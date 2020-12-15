Ведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой

В интервью PEOPLETALK TV он вспомнил, как она помогла ему получить опыт, который пригодился ему в будущем.

«В ее харизму можно влюбиться через 10 секунд после знакомства. Конечно, она требовательна. При всем ее обаянии и женственности, что касается профессионализма — это бесценный опыт».

Кондитер отметил, что был счастлив поработать с Гузеевой в шоу «ТилиТелеТесто» на Первом канале в 2017 году.

«Она тут же включается как профессионал и никому не дает поблажки. Она крутая», — добавил он.

Агзамов подчеркнул, что в настоящее время он все так же испытывает азарт от работы на телевидении.