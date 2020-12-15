«Уральские пельмени» отсудили миллионы у бывшей звезды шоу

По данным истцов, пять выпусков передач, авторами которых они являлись, транслировались на телеканале СТС даже после истечения пятилетнего срока лицензии. Поэтому артисты подали в суд на компанию «Идея Фикс Медиа», 50 процентов которой принадлежит студии Нетиевского. Юмористы утверждают, что эта фирма передала выпуски передач для показа на СТС.

Брекоткин, Ершов, Мясников и Соколов рассчитали сумму иска как двукратную стоимость легального использования прав за тот период, который их передачи транслировались после истечения лицензии.