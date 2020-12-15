«Уральские пельмени» отсудили миллионы у бывшего коллеги 

Участники «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников и Дмитрий Соколов отсудили у компании бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского 2,1 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы, который полностью удовлетворил иск.
Пять выпусков передач, авторами которых они являлись, транслировались на телеканале СТС даже после истечения пятилетнего срока лицензии. Поэтому артисты подали в суд на компанию «Идея Фикс Медиа», 50 процентов которой принадлежит студии Нетиевского. Юмористы утверждают, что эта фирма передала выпуски передач для показа на СТС.
Брекоткин, Ершов, Мясников и Соколов рассчитали сумму иска как двукратную стоимость легального использования прав за тот период.
Ранее «Рамблер» писал о том, что телеведущий поделился впечатлениями от работы с Гузеевой.