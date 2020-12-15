Заменившая Колтового актриса рассказала, как попала в эфир 

Новая ведущая шоу «ДНК» актриса Анна Казючиц , которая заменила погибшего в результате крушения легкомоторного самолета Александра Колтового, рассказала, как она попала на телевидение. Этим она поделилась в интервью «Телепрограмме».

Казючиц рассказала, что приглашение на кастинг ведущих стало для нее неожиданностью. И новостью она поделилась только с мужем. Позже телеканал НТВ сделал официальное заявление.

При этом девушка призналась, что очень уважительно относилась к Колтовому, и подчеркнула, что за годы работы на телевидении его полюбили зрители.

«Надеюсь, что смогу подхватить его громкую ноту и что у меня получится быть достойной ведущей программы "ДНК"»,

— заключила ведущая.