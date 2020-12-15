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Заменившая Колтового актриса рассказала, как попала в эфир 

Мария Грибова 7 часов назад
Заменившая Колтового актриса рассказала, как попала в эфир
Фото: @annakazuchits
Новая ведущая шоу «ДНК» актриса Анна Казючиц, которая заменила погибшего в результате крушения легкомоторного самолета Александра Колтового, рассказала, как она попала на телевидение. Этим она поделилась в интервью «Телепрограмме».
Казючиц рассказала, что приглашение на кастинг ведущих стало для нее неожиданностью. И новостью она поделилась только с мужем. Позже телеканал НТВ сделал официальное заявление.
При этом девушка призналась, что очень уважительно относилась к Колтовому, и подчеркнула, что за годы работы на телевидении его полюбили зрители.

«Надеюсь, что смогу подхватить его громкую ноту и что у меня получится быть достойной ведущей программы "ДНК"»,

— заключила ведущая.
Ранее «Рамблер» писал о том, что «Уральские пельмени» отсудили миллионы у бывшего коллеги.
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ТВ , Анна Казючиц , НТВ
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