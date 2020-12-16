«Она давно очернила имя своего отца» 

«Я свечку не держал, кому как платят или не платят. Этого мы не знаем. Я не понимаю, что в этом такого даже если и платят. Это раз. Во-вторых, если Мария призывает к морали наше телевидение, то прежде всего она должна начать со своей собственной матери, которая ходила по всем этим ток-шоу и наверняка не бесплатно. Свою маму ей надо сначала остановить, а потом уже претензии к российскому телевидению предъявлять».