«Она давно очернила имя своего отца» 

«Я свечку не держал, кому как платят или не платят. Этого мы не знаем. Я не понимаю, что в этом такого даже если и платят. Это раз. Во-вторых, если Мария призывает к морали наше телевидение, то прежде всего она должна начать со своей собственной матери, которая ходила по всем этим ток-шоу и наверняка не бесплатно. Свою маму ей надо сначала остановить, а потом уже претензии к российскому телевидению предъявлять».
«У каждой передачи есть свой рейтинг. Специально российское телевидение ничего не делает, чтобы очернить эфир. Оно показывает, что интересно. Если бы люди смотрели «В гостях у сказки» или «В мире животных», то показывали быть исключительно эти передачи. Судя по рейтингам, если показывают что-то ванильное, научно-познавательное, доброе, развивающее, то люди почему-то переключают канал. У ток-шоу высокие рейтинги. Все, кто призывают к морали, должны начать с себя. Можно вообще не смотреть такие программы. Мария просто пиарится. Хочет быть моралистом. Она просто давно очернила вместе с мамой имя великого Шукшина, которого любит вся страна»,