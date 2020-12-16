Друг Петросяна рассказал о проблемах с деньгами у артиста 

Писатель Георгий Териков, которые также является другом юмориста Евгения Петросяна, рассказал о финансовых сложностях у Евгения Вагановича. По словам приятеля, нехватка денег возникла у артиста на фоне пандемии. Об этом он заявил в ходе интервью изданию "Собеседник".
"У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко. А концертов нет вообще. Раньше был где-то один раз в месяц. А сейчас — ноль. Но у него, наверное, есть какие-то сбережения",
— сказал Териков, отвечая на вопрос о состоятельности юмориста.
Ранее "Рамблер" писал, что Маковецкий отреагировал на новость о своей болезни.