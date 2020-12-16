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Друг Петросяна рассказал о проблемах с деньгами у артиста 

Стелла Шмель 6 часов назад
Друг Петросяна рассказал о проблемах с деньгами у артиста
Фото: РИА Новости
Писатель Георгий Териков, которые также является другом юмориста Евгения Петросяна, рассказал о финансовых сложностях у Евгения Вагановича. По словам приятеля, нехватка денег возникла у артиста на фоне пандемии. Об этом он заявил в ходе интервью изданию "Собеседник".

"У него все счета арестованы из-за развода со Степаненко. А концертов нет вообще. Раньше был где-то один раз в месяц. А сейчас — ноль. Но у него, наверное, есть какие-то сбережения",

— сказал Териков, отвечая на вопрос о состоятельности юмориста.
Ранее "Рамблер" писал, что Маковецкий отреагировал на новость о своей болезни.
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ТВ , Евгений Петросян , ИД "Собеседник"
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