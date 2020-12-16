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Ургант высмеял удаление «домашнего порно» с Pornhub 

Lenta.ru 5 часов назад
Ургант высмеял удаление «домашнего порно» с Pornhub
Фото: YouTube
Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале высмеял новость о том, что популярный порносайт Pornhub удалил несколько миллионов роликов, загруженных пользователями. Выпуск передачи доступен на YouTube.
Ургант отметил, что порносайт после изменения политики сервиса удалил видео от неподтвержденных пользователей, и пошутил, что люди больше не смогут увидеть видео с бывшим генпрокурором Юрием Скуратовым. Речь идет о записи 1999 года, на который человек, похожий на Скуратова, занимался сексом с двумя девушками. После трансляции ролика в эфире программы «Вести» генпрокурора отстранили от занимаемой должности.

«Ну а если вы все-таки решили посмотреть домашнее порно от неподтвержденного источника, всегда можно включить "Международную пилораму"», — иронично заключил Ургант.

В середине декабря Pornhub удалил большую часть роликов после обвинений в распространении видео с сексуальным насилием над детьми и несовершеннолетними. С порносайта было удалено 8,8 миллиона видео.
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Комментарии 3
ТВ , Юрий Скуратов , Иван Ургант
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