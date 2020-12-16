Чем занимаются мужья участниц Comedy Woman 

Премьера первого эпизода юмористического шоу Comedy Woman состоялась еще в 2008 году. И до сих пор участницы проекта не перестают смешить зрителей. «Рамблер» расскажет, чем занимаются вторые половинки главных юмористок страны.

Наталья уже восемь лет состоит в браке с юмористом и капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. В 2015 году у пару родился сын Илья, а в 2018 у супругов появился еще один ребенок.

Сейчас участница шоу встречается с автором и сценаристом Comedy Woman Дмитрием Черняком . Также известно, что ранее мужчина участвовал в одном из эпизодов проекта, где ему пришлось поцеловать Надежду. Возможно, после этой сцены они и стали ближе общаться.

С 2013 году Мария состоит в отношениях с одним из продюсеров Comedy Club Константином Золотаревым. А в 2015 году у пары родилась дочь Виктория.

Наталья, создательница комедийного шоу, тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако пользователям Сети удалось выяснить, что уже несколько лет Еприкян состоит в отношениях с грузинским дизайнером и музыкантом Кахабером Цискаридзе.

Со своим будущим мужем Денисом Васильевым Екатерина познакомилась еще в Казанском медицинском университете. Дмитрий продолжил работать в медицине, а вот Екатерина предпочла сцену. В 2008 году у пары родился сын Олег. Подписчики артистки уверены, что супруги уже давно расстались, поскольку в Instagram Екатерина публикует фотографии только с сыном.

С Раедом Бани, уроженцем Иордании, Надежда познакомилась в интернете. В 2013 году состоялась свадьба, и Раед переехал в Москву. Через два года у пары родился сын Давид. Известно, что Бани работает в барбершопе и пишет музыку для арабских музыкантов.

Елена познакомилась с мужем еще тогда, когда она была участницей команды КВН «Сборная Пятигорска». После одного из выступленей к артистке подошел Валерий Юшкевич, мастер спорта по тяжелой атлетике и фитнес-тренер, чтобы познакомиться. И уже в 2005 году пара поженилась, позже у них родились дочери Марта и Ума.