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Чем занимаются мужья участниц Comedy Woman 

Мария Грибова 4 часа назад
Премьера первого эпизода юмористического шоу Comedy Woman состоялась еще в 2008 году. И до сих пор участницы проекта не перестают смешить зрителей. «Рамблер» расскажет, чем занимаются вторые половинки главных юмористок страны.

Наталья Медведева

Наталья уже восемь лет состоит в браке с юмористом и капитаном команды КВН «СТЭПиКо» Александром Коптелем. В 2015 году у пару родился сын Илья, а в 2018 у супругов появился еще один ребенок.

Надежда Сысоева

Сейчас участница шоу встречается с автором и сценаристом Comedy Woman Дмитрием Черняком. Также известно, что ранее мужчина участвовал в одном из эпизодов проекта, где ему пришлось поцеловать Надежду. Возможно, после этой сцены они и стали ближе общаться.

Мария Кравченко

С 2013 году Мария состоит в отношениях с одним из продюсеров Comedy Club Константином Золотаревым. А в 2015 году у пары родилась дочь Виктория.

Наталья Еприкян

Наталья, создательница комедийного шоу, тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако пользователям Сети удалось выяснить, что уже несколько лет Еприкян состоит в отношениях с грузинским дизайнером и музыкантом Кахабером Цискаридзе.

Екатерина Скулкина

Со своим будущим мужем Денисом Васильевым Екатерина познакомилась еще в Казанском медицинском университете. Дмитрий продолжил работать в медицине, а вот Екатерина предпочла сцену. В 2008 году у пары родился сын Олег. Подписчики артистки уверены, что супруги уже давно расстались, поскольку в Instagram Екатерина публикует фотографии только с сыном.

Надежда Ангарская

С Раедом Бани, уроженцем Иордании, Надежда познакомилась в интернете. В 2013 году состоялась свадьба, и Раед переехал в Москву. Через два года у пары родился сын Давид. Известно, что Бани работает в барбершопе и пишет музыку для арабских музыкантов.

Елена Борщева

Елена познакомилась с мужем еще тогда, когда она была участницей команды КВН «Сборная Пятигорска». После одного из выступленей к артистке подошел Валерий Юшкевич, мастер спорта по тяжелой атлетике и фитнес-тренер, чтобы познакомиться. И уже в 2005 году пара поженилась, позже у них родились дочери Марта и Ума.
Видео дня. Судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Комментарии 3
ТВ , Фото , Мария Кравченко , Дмитрий Черняк , Надежда Сысоева , Екатерина Скулкина , Денис Васильев , Наталья Медведева , Надежда Ангарская , Наталья Еприкян , Елена Борщева
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