Как сейчас живет Настя Ивлеева 

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева является одной из самых высокооплачиваемых в российском сегменте Instagram в 2020 году. Ее доход оценивается в $0,61 млн "Рамблер" рассказывает, как живет популярная телеведущая, приехавшая в Москву из деревни.

История будущей звезды действительно напоминает сказку: она родилась в деревне Разметелево в Ленинградской области. После школы она работала маникюрщицей и официанткой. Это было до тех пор, пока она не начала снимать смешные видео в Instagram.

В 2017 году она попала на шоу "Орел и решка", благодаря которому получила популярность. В 2020 году она вновь вернулась на шоу в качестве ведущей, вместе с ней в программу прошла ее подруга Ольга Коваль. У телеведущей есть собственные проекты "Agent Show" и "З. Б. С. Шоу".

В 2019 году она вышла замуж за рэпера Алексея Узенюка, более известного как рэпер Элджей.