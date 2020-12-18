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Почему на самом деле держали в секрете личность ведущего «Что? Где? Когда?» 

Александра Нечаева 32 минуты назад
Почему ведущего «Что? Где? Когда?» не показывали в эфире
Фото: Кадр из передачи "Что? Где? Когда?"
18 декабря 2020 года могло бы исполниться 90 лет ведущему и создателю знаменитой игры «Что? Где? Когда?» Владимиру Ворошилову. Передача, первый выпуск которой вышел в эфир 4 сентября 1975 года, до сих пор не потеряла своей популярности и в этом году отмечает юбилей. После ухода из жизни Ворошилова пост ведущего занял его пасынок Борис Крюк, долгое время его личность держали в секрете. А вот сам Ворошилов оставался за кадром поначалу вовсе не из-за желания создать тайну вокруг себя. О том, почему в «Что? Где? Когда?» ведущий долгое время не появлялся на экране, читайте в материале «Рамблера».
То, что многие зрители считали и считают оригинальной задумкой режиссера (ведущий за кадром), на самом деле вовсе не было сценарным решением. Ворошилов был вынужден скрывать свою личность, поскольку ему запретили появляться на экране.
Произошло это в конце 1960-х годов, когда на советском телевидении появилась передача «Аукцион». Режиссером нового рекламно-игрового шоу стал Владимир Ворошилов. В эфир вышло всего 6 выпусков программы, после чего ее спешно закрыли. Причиной стала песня, прозвучавшая в эфире, которая не была одобрена цензурой. Ворошилова перевели во внештатные сотрудники и запретили появляться в эфире.
В 1975 году Владимир Ворошилов создал на советском телевидении интеллектуальное шоу, не имевшее аналогов в мире. Ведущим новой программы собирался стать он сам, но для этого было необходимо решить вопрос с запретом появления Ворошилова на экране. Тогда-то и было решено таинственного ведущего оставить за кадром, а в эфир пускать только его голос. Оригинальная задумка оказалась всего лишь вынужденной мерой.
Зрители гадали, кто же на самом деле тот самый загадочный обладатель голоса, задающего вопросы знатокам «Что? Где? Когда?», поскольку фамилия ведущего тоже никогда не звучала в эфире. И лишь спустя 5 лет личность таинственного ведущего, наконец, рассекретили. А после Ворошилову разрешили и появляться в эфире.
Тем не менее, голос за кадром в «Что? Где? Когда?» уже успел стать одной из отличительных черт передачи, поэтому было решено оставить все как есть.
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Комментарии
ТВ , Борис Крюк , Владимир Ворошилов
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