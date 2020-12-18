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«Пусть останется на его совести»: Гагарина высказалась о нападках в свой адрес Шнурова на «Голосе» 

Teleprogramma.pro и ещё 4 5 часов назад
Гагарина высказалась о нападках Шнурова на «Голосе»
Фото: Globallookpress.com
Певица Полина Гагарина во время общения с поклонниками в прямом эфире Instagram ответила на вопрос одной из своих подписчиц. Девушку интересовало, почему на шоу «Голос» в отношении певицы так резко себя ведет музыкант Сергей Шнуров, один из членов жюри.

«Это не задумка авторов проекта. Нет, правда. Он почему-то так решил себя вести. Пусть это останется на его совести. Чести ему это не прибавляет, что он нападает на девушку. Пусть останется это с ним».

Как отметила певица, ей бы хотелось участвовать в следующих сезонах «Голоса». «Обожаю этот проект. Я могу там быть полезной. Там много талантливых детей. Что касается жюри, то мы дружим с Бастой, Валерой Сюткиным. Со Шнуром не дружим», — заметила исполнительница.
Напомним, что шоу «Голос» уже много лет с успехом идет на Первом канале. Полина Гагарина, как и Сергей Шнуров одни из главных звезд проекта.
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ТВ , Сергей Шнуров , Полина Гагарина
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