Гагарина высказалась о нападках Шнурова на «Голосе»

Певица Полина Гагарина во время общения с поклонниками в прямом эфире Instagram ответила на вопрос одной из своих подписчиц. Девушку интересовало, почему на шоу «Голос» в отношении певицы так резко себя ведет музыкант Сергей Шнуров , один из членов жюри.

«Это не задумка авторов проекта. Нет, правда. Он почему-то так решил себя вести. Пусть это останется на его совести. Чести ему это не прибавляет, что он нападает на девушку. Пусть останется это с ним».

Как отметила певица, ей бы хотелось участвовать в следующих сезонах «Голоса». «Обожаю этот проект. Я могу там быть полезной. Там много талантливых детей. Что касается жюри, то мы дружим с Бастой, Валерой Сюткиным. Со Шнуром не дружим», — заметила исполнительница.

Напомним, что шоу «Голос» уже много лет с успехом идет на Первом канале. Полина Гагарина, как и Сергей Шнуров одни из главных звезд проекта.