Гагарина высказалась о нападках Шнурова на «Голосе» 

Во время общения с подписчиками в своем Instagram Полина Гагарина прокомментировала поведение Шнурова. Одну из зрительниц шоу «Голос» заинтересовало, почему артист так резко себя по отношению к Гагариной.
«Это не задумка авторов проекта. Нет, правда. Он почему-то так решил себя вести. Пусть это останется на его совести. Чести ему это не прибавляет, что он нападает на девушку. Пусть останется это с ним».
Несмотря на неприятное поведение коллеги, Гагарина отметила певица, ей бы хотелось участвовать в следующих сезонах «Голоса».
«Обожаю этот проект. Я могу там быть полезной. Там много талантливых детей. Что касается жюри, то мы дружим с Бастой, Валерой Сюткиным. Со Шнуром не дружим».
Ранее "Рамблер" сообщал, почему Гагарина решила развестись с мужем.