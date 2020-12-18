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Гагарина высказалась о нападках Шнурова на «Голосе» 

Даня Виттиг 5 часов назад
Гагарина высказалась о нападках Шнурова на «Голосе»
Фото: @gagara1987
Во время общения с подписчиками в своем Instagram Полина Гагарина прокомментировала поведение Шнурова. Одну из зрительниц шоу «Голос» заинтересовало, почему артист так резко себя по отношению к Гагариной.

«Это не задумка авторов проекта. Нет, правда. Он почему-то так решил себя вести. Пусть это останется на его совести. Чести ему это не прибавляет, что он нападает на девушку. Пусть останется это с ним».

Несмотря на неприятное поведение коллеги, Гагарина отметила певица, ей бы хотелось участвовать в следующих сезонах «Голоса».

«Обожаю этот проект. Я могу там быть полезной. Там много талантливых детей. Что касается жюри, то мы дружим с Бастой, Валерой Сюткиным. Со Шнуром не дружим».

Ранее "Рамблер" сообщал, почему Гагарина решила развестись с мужем.
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