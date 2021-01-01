Каким был первый «Голубой огонек» 

Сейчас "Голубые огоньки" стали неотъемлемой частью новогодних праздников. Настоящий "Голубой огонек" транслировался в СССР с 1962 года по 1985 год.
Изначально эта программа транслировалась по выходным дням. Позже ее показывали только по праздничным и нерабочим. В СССР в этой развлекательной передачи появлялись не только артисты, но и исполнители оперы, балета, а также почетные гости, среди которых были космонавты, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, видные военные деятели и другие.
Изначально программа называлась «Телевизионное кафе», затем — «На огонек», после — «На голубой огонек». Программа впервые вышла в эфир 6 апреля 1962 года. Ведущие переходили к гостям от столика к столику и общались. На этом выпуске почетным гостем программы стал Юрий Гагарин. Директор программы Аркадий Алексеев настаивал на том, чтобы космонавта не представляли как почетного гостя, чтобы не преуменьшать значение других видных деятелей, но он все равно стал героем выпуска и приковал к себе внимание людей.
Шоу выходило в период с 23 до 00 часов и снималось сначала в «Телевизионном театре», а потом в Останкино.
Спустя два года после первого выпуска, в 1964 году "Голубой огонек" превратился в новогодний и стал традиционно сниматься в качестве застольного шоу. Позднее эта традиция перекочевала и на российское телевидение.