Каким был первый «Голубой огонек» 

Сейчас "Голубые огоньки" стали неотъемлемой частью новогодних праздников. Настоящий "Голубой огонек" транслировался в СССР с 1962 года по 1985 год.

Изначально эта программа транслировалась по выходным дням. Позже ее показывали только по праздничным и нерабочим. В СССР в этой развлекательной передачи появлялись не только артисты, но и исполнители оперы, балета, а также почетные гости, среди которых были космонавты, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, видные военные деятели и другие.

Изначально программа называлась «Телевизионное кафе», затем — «На огонек», после — «На голубой огонек». Программа впервые вышла в эфир 6 апреля 1962 года. Ведущие переходили к гостям от столика к столику и общались. На этом выпуске почетным гостем программы стал Юрий Гагарин . Директор программы Аркадий Алексеев настаивал на том, чтобы космонавта не представляли как почетного гостя, чтобы не преуменьшать значение других видных деятелей, но он все равно стал героем выпуска и приковал к себе внимание людей.

Шоу выходило в период с 23 до 00 часов и снималось сначала в «Телевизионном театре», а потом в Останкино.

Спустя два года после первого выпуска, в 1964 году "Голубой огонек" превратился в новогодний и стал традиционно сниматься в качестве застольного шоу. Позднее эта традиция перекочевала и на российское телевидение.