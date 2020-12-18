ТНТ закрывает шоу «Дом-2» 

Телепроект «Дом-2» закрывается спустя 16 лет проведенных в эфире. Об этом сообщает ТАСС.
По данным журналистов, ведущие проекта узнали о закрытии «Дома-2» на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря. Продюсеры решили закрыть проект из-за низких рейтингов.
Продюсеры канала сообщили, что для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, им необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ:
«Это две вещи — самые популярные в стране сериалы и юмор. Все остальное должно уйти. Все в мире конечно. Мы с сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2". Последний, двухчасовой выпуск шоу выйдет перед Новым Годом — 30 декабря в 22:00».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Берлинский кинофестиваль пройдет в онлайн-формате.