Руководитель «Дома-2» раскрыл судьбу телепроекта 

Телепроект «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закроется окончательно. Судьбу реалити-шоу телеканалу «360» раскрыл руководитель передачи Александр Расторгуев

«Он [проект] не закрывается, но он оканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда. 31-го числа»,

— сказал Расторгуев.

18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». В пресс-релизе телекомпании сообщается, что канал решил сосредоточиться на юморе и сериалах.

Ранее Telegram-канал Super.ru сообщил, что о закрытии «Дома-2» было объявлено на совещании с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря.

Причиной закрытия телепроекта назвали то, что рейтинги программы упали и «Дом-2» покинули крупные рекламодатели. По данным журналистов, никто из участников и ведущих проектов не знает, какая судьба ждет их после 27 декабря — последнего дня в графике съемок на площадке. Один из возможных вариантов — «переезд» шоу на другой канал.

«Дом-2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.