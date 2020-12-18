Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Руководитель «Дома-2» раскрыл судьбу телепроекта 

Lenta.ru 3 часа назад
Руководитель «Дома-2» раскрыл судьбу телепроекта
Фото: видео реалити-шоу «Дом 2»
Телепроект «Дом-2» перестанет выходить на ТНТ, но не закроется окончательно. Судьбу реалити-шоу телеканалу «360» раскрыл руководитель передачи Александр Расторгуев.

«Он [проект] не закрывается, но он оканчивает свой выход на канале ТНТ. Это правда. 31-го числа»,

— сказал Расторгуев.
18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». В пресс-релизе телекомпании сообщается, что канал решил сосредоточиться на юморе и сериалах.
Ранее Telegram-канал Super.ru сообщил, что о закрытии «Дома-2» было объявлено на совещании с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря.
Причиной закрытия телепроекта назвали то, что рейтинги программы упали и «Дом-2» покинули крупные рекламодатели. По данным журналистов, никто из участников и ведущих проектов не знает, какая судьба ждет их после 27 декабря — последнего дня в графике съемок на площадке. Один из возможных вариантов — «переезд» шоу на другой канал.
«Дом-2» — российское реалити-шоу, которое выходит в эфир с 2004 года. Телепроект неоднократно подвергался критике из-за поведения участников программы, которые нередко ссорятся и дерутся друг с другом. На протяжении многих лет реалити-шоу пытались закрыть.
Видео дня. Как сложилась судьба Пьеро
Последние новости
ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» ТНТ объявил о закрытии «Дома-2» Собянин объявил о расширении программы вакцинации в Москве Собянин объявил о расширении программы вакцинации в Москве Россия впервые в 2020 году запустила ракету с Восточного Россия впервые в 2020 году запустила ракету с Восточного
Комментарии
ТВ , Александр Расторгуев , Super.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение