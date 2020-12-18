ТНТ объявил о закрытии «Дома-2»: что уже известно 

Самое продолжительное и скандальное шоу на российском телевидении прекращает существование

Ведущие «Дома-2» узнали о закрытии проекта на совещании

18 декабря стало известно о закрытии «Дома-2» — самого длительного реалити-шоу на российском телевидении. Телепроект выходит в эфир с 2004 года. За 16 лет его много раз пытались закрыть, однако в итоге причиной стало не поведение участников, которое годами возмущало общественников, а другое. О закрытии проекта первым сообщил Telegram-канал Super.ru. По данным издания, ведущие проекта узнали об этом на совещании, которое прошло с руководителями компании-производителя шоу Solaris Promo Production 17 декабря. Причиной закрытия телепроекта назвали падение рейтингов программы, из-за чего «Дом-2» покинули крупные рекламодатели. По данным журналистов, никто из участников и ведущих проекта не знает, какая судьба ждет их после 27 декабря — последнего дня в графике съемок на площадке. Один из возможных вариантов — «переезд» шоу на другой канал.

ТНТ подтвердил отказ показывать «Дом-2»

ТНТ официально подтвердил информацию о закрытии телепроекта. Причиной этого решения канал назвал желание сосредоточиться на других проектах, в первою очередь — на юморе и сериалах. Однако, по данным Telegram-канала Mash, речь идет не о полном закрытии шоу, а о смене формата. Утверждается, что новость об отмене «Дома-2» стала частью рекламной стратегии, а бывшая участница телепроекта Виктория Боня сообщила, что ее уже позвали на съемки в феврале. При этом генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев подтвердил телеканалу «360» информацию о том, что шоу уходит из сетки вещания ТНТ, но добавил, что полностью оно не закрывается.

видео реалити-шоу «Дом-2»

Лобное место «Дома-2»

ТНТ опроверг слухи об увольнении Бузовой и Бородиной

В конце октября в сети появились слухи об увольнении Ольги Бузовой и Ксении Бородиной — ведущих «Дома-2». Источник StarHit утверждал, что руководство проекта решило не продлевать контракты с Бузовой и Бородиной на 2021 год, так как зрители потеряли к ним интерес. Официально ТНТ опроверг эту информацию.

«Ольга Бузова и Ксения Бородина являются бессменными ведущими и ключевыми лицами телепроекта "Дом-2" на протяжении многих лет. Телеканал ТНТ не планирует это менять»,

— сообщил телеканал. По информации Super.ru, съемки ток-шоу «Бородина против Бузовой», которое также выходит на ТНТ, пока не прекращались.

@borodylia

Ольга Бузова и Ксения Бородина

Два месяца назад закрыли площадку «Дома-2» на Сейшелах

В середине октября стало известно, что «Дом-2» прекращает съемки «Острова любви» на Сейшельских островах. По данным StarHit, создатели шоу приняли такое решение из-за нерентабельности площадки на Сейшелах. Из-за карантина и закрытых на время пандемии границ участники «Острова любви» провели почти девять месяцев взаперти.

«Две девушки, одна из которых Юлия Белая, в какой-то момент не выдержали и сбежали: наврали организаторам, что им нужно отлучиться за периметр, взяли за свой счет билеты и каким-то образом вырвались. Так же поступил и один из операторов»,

— рассказывал бывший участник телестройки. В октябре было решено вернуть в Москву всех участников и персонал, часть из них планировалось уволить. Источник издания тогда сообщал, что руководство «Дома-2» думает о ребрендинге основной площадки проекта. «Мол, "старичков" пора заменить свежей кровью, а то те слишком засиделись на бревнах. Но пока окончательного решения нет. Возможно, скоро поклонники шоу увидят в телевизоре абсолютно новые лица», — сообщал собеседник StarHit. Телеканал ТНТ вскоре подтвердил информацию о закрытии «Острова любви», а также проекта «Спаси свою любовь». В пресс-службе телеканала объяснили это стремлением «повысить событийность» основного проекта.

Слухи о новых ведущих проекта появились летом этого года

В июле «Комсомольская правда» сообщила, что новой ведущей «Дома-2» станет Лариса Гузеева , которая уже более десяти лет ведет передачу «Давай поженимся!» на Первом канале. Утверждалось, что она согласилась участвовать в проекте за большой гонорар. При этом на запрос журналистов она ответила резкой фразой. Позже Гузеева опровергла у себя в Instagram эту новость.

«Трое суток достают вопросом про "Дом-2". Ну нет, конечно. Я что, мыла поела? Всем спасибо за переживание»,