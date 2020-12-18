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Ольга Бузова отреагировала на закрытие «Дома-2» 

Мария Грибова 2 часа назад
Ольга Бузова отреагировала на закрытие «Дома-2»
Фото: РИА Новости
Телеведущая проекта «Дома-2» Ольга Бузова прокомментировала новости о закрытии телепроекта в своем Instagram.
Бузова уверена, что телевидение без проекта «больше не будет прежним».

«Шоу "Дом-2" больше не будет в 23:00. Это просто больше не будет на ТНТ. Мне очень сложно это принять, но это так. "Дом-2" изменил российское телевидение»,

— написала Ольга в своем микроблоге.
18 декабря телеканал ТНТ объявил о прекращении трансляции «Дома-2». В пресс-релизе телекомпании сообщается, что канал решил сосредоточиться на юморе и сериалах.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ТНТ закрывает шоу "Дом-2".
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