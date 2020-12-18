Стали известны детали закрытия «Дома-2» 

Телепроект «Дом-2», о закрытии которого СМИ сообщили в пятницу, 18 декабря, могут не закрыть, а переформатировать. Детали планов по поводу будущего реалити-шоу стали известны Telegram -каналу Mash.

По данным издания, руководство телеканала ТНТ не будет полностью избавляться от шоу, которое шло в эфире более 16 лет. Вместо этого программа может сменить формат.

В частности, продюсеры намерены позвать бывшую участницу проекта Викторию Боню . Она заявила авторам Mash, что ее уже пригласили на съемки в феврале 2021 года.