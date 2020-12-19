Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Венгржановский назвал причину закрытия «Дома-2» 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Венгржановский назвал причину закрытия «Дома-2»
Фото: Вечерняя Москва
Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский назвал причину закрытия реалити-шоу. По его словам, это связано с низким зрительским интересом.

— Из-за этого автоматически падает интерес у рекламодателей. Я думаю, организаторы и телеканал ТНТ приняли решение его закрыть, — пояснил он корреспонденту РЕН ТВ.

Ранее 18 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Финал проекта пройдет 30 декабря. Программа выходит в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности.
Закрытие «Дома-2» уже прокомментировала Алена Водонаева. Свое мнение телеведущая опубликовала в Instagram-аккаунте.
Видео дня. Как сложилась судьба Пьеро
Вечерняя Москва: последние новости
«Дом-2» не закроют, не надейтесь «Дом-2» не закроют, не надейтесь Российский фильм «Дылда» вошел в мировой список лучших лент 2020 года Российский фильм «Дылда» вошел в мировой список лучших лент 2020 года Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм Историк о сериале «Чернобыль»: Ахинеей наполнен весь фильм
ТВ , Алена Водонаева , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
05:17
Как сложилась судьба звезды сериала «Следствие ведут знатоки»
Актеры
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
04:06
Спорные сцены в фильмах, которые вы никогда не увидите
Фильмы
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
02:44
Дичайшие ляпы культовых советских фильмов
Фильмы
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
04:31
Запрещенные сцены фильмов, которые не показывают зрителям
Фильмы
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
05:46
Что стало с Яшкой-цыганом из «Неуловимых мстителей»
Актеры
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
09:15
Почему никто не хочет работать с Дженнифер Энистон
Актеры
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
12:00
Что стало с актерами сериала «Зена — королева воинов»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение