Венгржановский назвал причину закрытия «Дома-2» 

Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский назвал причину закрытия реалити-шоу. По его словам, это связано с низким зрительским интересом.
— Из-за этого автоматически падает интерес у рекламодателей. Я думаю, организаторы и телеканал ТНТ приняли решение его закрыть, — пояснил он корреспонденту РЕН ТВ.
Ранее 18 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Финал проекта пройдет 30 декабря. Программа выходит в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности.
Закрытие «Дома-2» уже прокомментировала Алена Водонаева. Свое мнение телеведущая опубликовала в Instagram-аккаунте.