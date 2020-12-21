«Дом-2»: как проект о любви стал фрик-шоу 

2020 год преподнес россиянам подарок, о котором, казалось, нельзя было и мечтать. ТНТ заявил, что больше не будет показывать «Дом-2». Самое продолжительное и скандальное реалити-шоу на отечественном телевидении может прекратить существование. За 16 лет телепроект, превратившийся в имя нарицательное, пережил несколько волн деградации. Как ему удавалось держаться на плаву, кто его смотрел, как его пытались запретить и что оставалось за кадром, — вспоминает «Лента.ру»

«Дом-2» до нашей эры

«Я надеюсь, что с течением времени вас узнаю не только я, но и миллионная армия зрителей, которая будет смотреть проект "Дом-2"». С таким пожеланием в 2004 году перед 15 первыми участниками «Дома-2» выступил Дмитрий Нагиев . Он появился в самом первом эпизоде проекта, и именно он в прямом смысле слова поднял знамя «Дома-2», принеся на проект флаг с логотипом передачи. Нагиев не ошибся. «Дом-2» действительно будут смотреть миллионы, некоторые — семьями, а спустя время у передачи появится армия хейтеров, которые будут только подогревать интерес к проекту.

«Дом-2» замышлялся как продолжение передачи «Дом» , в котором семейные пары бились за жилище, которое сами же и строили. После первого сезона у его автора Валерия Комиссарова (создателя «Моей семьи», а на тот момент — депутата Государственной Думы ) и гендиректора ТНТ Дмитрия Троицкого появилась идея видоизменить проект и приглашать на шоу одиноких молодых людей, которые будут строить не только дом, но и любовь.

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«Я цепенел от удовольствия, когда придумывал этот проект», — вспоминал Комиссаров в 2020 году, после перерыва разразившийся сразу несколькими большими интервью. Бывший «взглядовец» лично отбирал претендентов на участие в проекте и определял их роли. Отец «Дома-2» признавался, что его завораживало, как он создавал на экране целые миры. В его новом детище как будто сплелись два других его же проекта — «Дом» и псевдоток-шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым, славившегося подставными драками. Позже драки станут и визитной карточкой «Дома-2».

Первый сезон скандального телепроекта казался естественным и не был похож на постановочный. Участники телестройки не напоминали акул в поисках хайпа, хотя среди них действительно было много людей, которые видели себя в шоу-бизнесе. Уровень провокаций первых выпусков «Дома-2» — это то, что участница Ольга Николаева одевалась, как парень, и просила называть ее Солнцем, а если этого не происходило — устраивала собеседнику прессинг.

«Главный закон нашей площадки — здесь царит любовь, и именно любовь решает, кто победит в нашем проекте, потому что дом достанется только двум одиноким сердцам, которые встретят свою любовь в прямом в эфире», — декларировала принцип «Дома-2» его ведущая Ксения Бородина в первом же выпуске. За 16 лет шоу далеко отошло от этого закона.

ТНТ

Уже первое поколение телестройки быстро смекнуло, что надо «жестить». Для мотивации организаторы шоу ввели систему гонораров. Чем скандальнее участник становился, тем больше он получал. Первый 101 день новичок находился на проекте бесплатно. Если он проявлял себя — с ним заключали договор и «сажали» на оклад. Топовые обитатели «Дома-2» последних лет получали в месяц до 150 тысяч рублей, менее яркие участники — 30-40 тысяч рублей.

На пике популярности Ольга Бузова ежемесячно имела 7 тысяч долларов. Артистичная пергидрольная блондинка вела себя непосредственно, нравилась парням и запомнилась зрителям эмоциональными реакциями, частыми обидами и искренними слезами. Зрители полюбили Бузову — и из статуса участницы она перешла в ведущие, увеличив свой доход до 30 тысяч долларов в месяц. В то же время уже матерой к тому моменту Ксении Собчак за ту же работу платили 100 тысяч долларов.

Серые кардиналы «Дома-2»

Драки и интриги стали приметой реалити-шоу почти сразу. Еще в октябре 2004-го на проект пришла Анастасия Дашко , которая регулярно дралась с девушками, а однажды якобы украла деньги, которые коллектив собирал на подарок одной из участниц. Интерес к уроженке Салехарда подогревали намеками на однополые отношения с другими участницами «Дома-2». Сама Дашко утверждала, что за показную гомосексуальность ей платили организаторы телестройки. Ее история на проекте оборвалась после того, как выяснилось, что Дашко за свой счет оплатила зрительские голоса при голосовании за их пару с Сэмом Селезневым. После выхода с проекта она занялась бизнесом и отбыла полтора года в тюрьме за мошенничество.

Бывшие герои «Дома-2» нередко признавались в постановках на телешоу. Так, Алексей Самсонов после выхода с проекта утверждал, что с подачи продюсеров наврал о том, что у него был секс с матерью сестер Агибаловых, и извинился перед ней.

«Дом-2» создал свой язык, понятный только тем, кто его смотрит. Вселенная «Дома-2» ограничивалась «периметром». Выехать «за периметр» означало покинуть съемочную площадку, например, поехать в Москву. Все проблемы в конце дня обсуждались на «лобном месте», которое иногда называли просто «лобное». В свободное от выяснений отношений время участники шоу устраивали друг другу «романтики» (с ударением на первое «и») и «сюрпризы», время от времени прерываясь на «тет-а-теты» (или просто «теты») с ведущими. Для секса на «Доме-2» придумали эвфемизм «волшебство». Иногда его заменяли словосочетанием «сходить за балдахин» (возле кроватей на телепроекте висели балдахины)

Кто же те кукловоды, которые придумывали сценарные ходы? У «Дома-2» нет четкого сценария или прописанной библии персонажей: сюжетные повороты на месте придумывали серые кардиналы шоу — генеральный продюсер Алексей Михайловский (добрый полицейский) и шеф-редактор Александр Расторгуев (злой полицейский). Они обладали абсолютной властью на площадке и могли менять правила проекта, если того требовали рейтинги. Так случилось в 2011 году, когда ведущая Ксения Бородина завела отношения с пришедшим на шоу полицейским Михаилом Терехиным . Согласно правилам «Дома-2», участники не могли заводить отношения с ведущими, но для этой пары сделали исключение.

Будни Михайловского и Расторгуева составляли разговоры с обитателями «периметра». Они периодически вызывали на разговор участников, чтобы определить, кто кому нравится, а у кого с кем конфликт, и выработать для них линию поведения. Эти беседы оставались за кадром, и зрители их никогда не видели.

При этом совершать те или иные поступки обитателей «поляны» не заставляли, утверждают бывшие участники. Новички сами понимают, чего от них ждут, и стараются создавать и раздувать конфликты.

Волшебство «Дома-2»

Однако вовсе не это так раздражало общественников, которые время от времени требовали закрыть «Дом-2». В передаче не раз транслировались интимные сцены. Так страна, например, узнала о Елене Берковой , которая под камерами занималась сексом с Романом Третьяковым . За год до прихода на проект Беркова попробовала себя в качестве порноактрисы. В телешоу утверждалось, что Третьяков не знал о прошлом возлюбленной и не смог простить ей такого сюрприза.

До 2009 года «Дом-2» транслировался днем, а потому депутаты добивались если не закрытия, то переноса передачи на более позднее время. В 2005 году столичные парламентарии потребовали передвинуть «Дом-2» на время, когда его не смогут смотреть дети, а в отношении ведущей Ксении Собчак завести уголовное дело по факту сводничества и сутенерства. Инициатива захлебнулась, а Собчак тогда заявила, что «Дом-2» в большей степени занимается проблемами молодежи, чем депутаты, которые ведут себя как инквизиция. «Адекватным людям совершенно очевидно, что телепроект учит людей любить и дружить», — ответила ведущая.

В 2009 году проект про любовь и дружбу все же перенесли на «безопасное» время. Секс с экранов никуда не делся, но теперь его показывали украдкой с камер ночного наблюдения. Участники шоу то слышали, как другие зан