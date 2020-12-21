Картозия опроверг слухи о переходе «Дома-2» на канал «Пятница!»

После того, как руководство ТНТ объявило о закрытии проекта «Дом-2», появились сообщения о том, что реалити-шоу продолжит свое существование, но на другом канале. В частности, сейчас в Интернете на полном серьезе обсуждается версия перехода проекта «Дом-2» в эфир телеканала «Пятница!».

Генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия в беседе с Teleprogramma.pro опроверг эту информацию, давая понять, что он, точно, эту идею не поддержит. «"Дом-2" не переносят на "Пятницу!". Упаси господь», — сказал Николай Картозия журналистам.

Напомним, о том, что проект «Дом-2» закрывается, стало известно в минувшую пятницу, 18 декабря. На эту новость моментально отреагировали ведущие телестройки, ее бывшие и нынешние участники. Кто-то откровенно радовался закрытию легендарного проекта, а кто-то грустил, заявляя, что уходит целая эпоха телевидения. Стоит отметить, что реалити-шоу просуществовало на экранах больше шестнадцати лет и всегда считалось одним из самых рейтинговых программ на российском телевидении.