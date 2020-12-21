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Картозия высказался о переходе «Дома-2» на «Пятницу!» 

Анна Арсеньева 1 час назад
Картозия высказался о переходе «Дома-2» на «Пятницу!»
Фото: ДОМ 2/Facebook
Генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия прокомментировал появившиеся в Интернете слухи о том, что реалити-шоу «Дом-2» не закроется, а продолжит свое существование на их телеканале. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Картозия опроверг данную информацию и заявил, что он бы не поддержал такую идею.

«"Дом-2" не переносят на "Пятницу!". Упаси господь», — сказал гендиректор телеканала.

Телеканал ТНТ сообщил о закрытии проекта 18 декабря. Реалити-шоу выходило на экранах более 16 лет — с 2004 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Ольга Бузова отреагировала на закрытие «Дома-2».
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ТВ , Николай Картозия , Ольга Бузова
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