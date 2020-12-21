Картозия высказался о переходе «Дома-2» на «Пятницу!» 

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Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия прокомментировал слухи о переходе на «Пятницу!» реалити-шоу «Дом-2», о закрытии которого стало известно 18 декабря. Его слова публикует «Телепрограмма».

В разговоре с корреспондентом издания Картозия опроверг информацию о том, что его канал будет транслировать телепроект.

«"Дом-2" не переносят на "Пятницу!" Упаси господь», — сказал он.