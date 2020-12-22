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Учительница русского языка перечислила часто встречающиеся на ТВ ошибки 

Lenta.ru 2 часа назад
Учительница назвала часто встречающиеся на ТВ ошибки
Фото: Училка vs ТВ / YouTube
Учительница русского языка Татьяна Гартман перечислила несколько слов, в которых российские телеведущие нередко допускают ошибки. Видео со списком вызывающих затруднения слов опубликовано на YouTube-канале «Училка vs ТВ».
Гартман отметила, что подготовила несколько ярких примеров того, как в словах встречаются «лишние буквы». В начале она продемонстрировала видео, на котором актриса и ведущая Агата Муцениеце сказала об «эмоциональном "раздрайве"». «В русском языке слово "раздрайв" не зафиксировано. Здесь, я подозреваю, произошло слияние слов "раздрай" и "драйв"», — отметила преподаватель.
Вторым словом стал грейпфрут, который в речи врача и телеведущего Александра Мясникова прозвучал как «грейпфрукт». «Попадаться на эту удочку не стоит, потому что у слов грейпфрут и фрукт разное происхождение», — предупредила Гартман.
В список слов, в которых возникают лишние буквы, также попало слово пертурбация, в которое, по словам учительницы, «влезает дополнительная Е», конкурентоспособный — в нем возникает лишняя Н, и эскорт — в этом слове после первой буквы не должно быть К. Кроме того, Гартман включила туда слово «поскользнуться» и уточнила, что в нем используется приставка по-, а не под-.
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ТВ , Агата Муцениеце , Александр Мясников
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