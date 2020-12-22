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Учительница перечислила часто встречающиеся ошибки на ТВ 

Катерина Саломе 1 час назад
Учительница перечислила частые ошибки на ТВ
Фото: Кадр из YouTube-программы «Училка vs ТВ»
Учительница русского языка Татьяна Гартман озвучила список слов, в которых российские телеведущие зачастую допускают ошибки. Подробный разбор опубликован на YouTube-канале «Училка vs ТВ».
Преподавательница привела несколько ярких примеров того, как в словах встречаются «лишние буквы». В качестве объекта исследования она представила запись того, как ведущая Агата Муцениеце сказала об «эмоциональном "раздрайве"».

«В русском языке слово "раздрайв" не зафиксировано. Здесь, я подозреваю, произошло слияние слов "раздрай" и "драйв"»,

— объяснила Гартман.
Также учительница выделила слово «грейпфрут». В своей речи врач и телеведущий Александр Мясников добавил к нему букву «к». По словам Татьяны, на эту удочку попадаться не стоит, потому что у слов «грейпфрут» и «фрукт» разное происхождение.
К списку проблемных слов Гартман причислила «пертурбацию», которая нередко превращается в «перетурбацию». В «конкурентоспособном» часто возникает лишняя Н, а в «эскорте» — лишняя К.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Первый канал ответил на слухи о закрытии шоу Малышевой.
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Комментарии 7
ТВ , Агата Муцениеце , Александр Мясников
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