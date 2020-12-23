«Спасибо за это россиянам. Как я могу это объяснить? Это надо у зрителей спрашивать. Это же их точка зрения», — отметил ведущий.

Соловьев поблагодарил поклонников и подчеркнул, что зрители доверяют не только и не столько ему, сколько гостям передач.

Он уверен — если кто-то захочет сказать: «Нет, вы накрутили, все не так», то точно не получится.

«Совпадают и оценка зрителей, и статистические показатели рейтингов — здесь нет разрыва», — добавил ведущий.

Соловьев уточнил, что приглашает только «умных, интересных людей», которые «в острой полемической манере пытаются общаться друг с другом». Это и делает программы привлекательными для зрителей, заключил он, так как «зритель умный — его не обманешь».