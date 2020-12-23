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Соловьев объяснил популярность у россиян 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Ведущий «России 1» и собственного YouTube-канала Владимир Соловьев заявил, что опрос ВЦИОМ, по которому он получил титул журналиста года, подтверждает рейтинги его проектов и эфиров. Свою популярность он объяснил в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

«Спасибо за это россиянам. Как я могу это объяснить? Это надо у зрителей спрашивать. Это же их точка зрения», — отметил ведущий.

Соловьев поблагодарил поклонников и подчеркнул, что зрители доверяют не только и не столько ему, сколько гостям передач.
Он уверен — если кто-то захочет сказать: «Нет, вы накрутили, все не так», то точно не получится.

«Совпадают и оценка зрителей, и статистические показатели рейтингов — здесь нет разрыва», — добавил ведущий.

Соловьев уточнил, что приглашает только «умных, интересных людей», которые «в острой полемической манере пытаются общаться друг с другом». Это и делает программы привлекательными для зрителей, заключил он, так как «зритель умный — его не обманешь».
22 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в котором россияне назвали самого популярного в 2020 году журналиста. Соловьев стал лидером, набрав шесть процентов голосов.
В тройку вошли журналист и блогер Юрий Дудь, ведущая «России 1» Ольга Скабеева. Чуть ниже расположились ведущий авторской программы на Первом канале Владимир Познер и бывший ведущий НТВ, бывший главред канала RTVi Алексей Пивоваров, в настоящее время развивающий собственный YouTube-канал «Редакция».
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Комментарии 13
ТВ , Видео , Юрий Дудь , Владимир Познер , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Алексей Пивоваров , ВЦИОМ , Радиостанция "Говорит Москва" , НТВ
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