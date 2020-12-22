Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2» 

На днях телеканал ТНТ сообщил о закрытии телепроекта «Дом-2». Однако изданию StarHit стало известно, что проект не прощается со зрителем, а просто поменяют кнопку. «Переезд» реалити-шоу займет всего полтора месяца. Уже 15 февраля съемки возобновятся уже для другого канала.

По одной информации, шоу уже перепродали на новое место, по другой, — еще рассматривается несколько вариантов.

«Первая и самая вероятная версия — открытие полноценного телеканала «ДОМ-2», где жизнь «клевых ребят» будет транслироваться чуть ли не в режиме онлайн. Также велись переговоры с СТС и несколькими онлайн-кинотеатрами, которые не прочь подобрать себе рейтинговую программу. Тем более на некоторых из них работают бывшие топовые сотрудники ТНТ, к примеру, на МТС ТВ трудится экс-гендиректор канала Игорь Мишин»,

— рассказал источник StarHit.

Также сообщается, что участники телестройки останутся прежними, и смены формата не планируется.