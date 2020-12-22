Ургант нашел достойную работу участникам «Дома-2»

Шоумен жестко высмеял неприспособленность к жизни телестроителей отношений.

Сообщение о закрытии скандального проекта «Дом-2» застало врасплох не только зрителе, но и участников шоу, так и не сумевших найти свою любовь в течение долгих 16 лет. Руководство канала обещает 30 декабря последний прощальный выпуск, на котором все ожидаемо будут рыдать.

Увы, скорее всего, «Дом-2» не покинет нас окончательно, а вынырнет еще на каком-либо канале. Возможно даже своем собственном, а может быть утечет в глубины интернета. По крайней мере, пока обитателей волшебного периметра не выгоняют за его пределы.

А пока общественность радостно ищет работу для участников «Дома-2», которые не умеют ничего, кроме как скандалить перед камерами.

Иван Ургант тоже не устоял, чтобы не оттоптаться на животрепещущей теме. В «Вечернем Урганте» ведущий назвал звезд программы слепыми котятами, которые «выросли в слепых котов, но их забыли стерилизовать».

«Это же люди, которые до сих пор, в 2020 году думают, что вирус — это группа. Куда им идти?»

— переживает юморист.

«Давайте подумаем, куда могут пойти работать люди, которые единственное, что умеют, это разжигать костры»,

— не сдерживает иронии Ургант и находит применение этому полезному умению.

«Пристроим их в комитет Госдумы по вопросам религии»,

— находит выход ведущий.