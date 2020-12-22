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Иван Ургант нашел достойную работу участникам «Дома-2» 

Russian Teleweek и ещё 1 3 часа назад
Ургант нашел достойную работу участникам «Дома-2»
Фото: Russian Teleweek
Шоумен жестко высмеял неприспособленность к жизни телестроителей отношений.
Сообщение о закрытии скандального проекта «Дом-2» застало врасплох не только зрителе, но и участников шоу, так и не сумевших найти свою любовь в течение долгих 16 лет. Руководство канала обещает 30 декабря последний прощальный выпуск, на котором все ожидаемо будут рыдать.
Увы, скорее всего, «Дом-2» не покинет нас окончательно, а вынырнет еще на каком-либо канале. Возможно даже своем собственном, а может быть утечет в глубины интернета. По крайней мере, пока обитателей волшебного периметра не выгоняют за его пределы.
А пока общественность радостно ищет работу для участников «Дома-2», которые не умеют ничего, кроме как скандалить перед камерами.
Иван Ургант тоже не устоял, чтобы не оттоптаться на животрепещущей теме. В «Вечернем Урганте» ведущий назвал звезд программы слепыми котятами, которые «выросли в слепых котов, но их забыли стерилизовать».

«Это же люди, которые до сих пор, в 2020 году думают, что вирус — это группа. Куда им идти?»

— переживает юморист.

«Давайте подумаем, куда могут пойти работать люди, которые единственное, что умеют, это разжигать костры»,

— не сдерживает иронии Ургант и находит применение этому полезному умению.

«Пристроим их в комитет Госдумы по вопросам религии»,

— находит выход ведущий.
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ТВ , Иван Ургант , Госдума
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