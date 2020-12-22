Программа Владимира Соловьева стал самой популярной в 2020 году

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По данным ВЦИОМ, самой популярной среди россиян стала телепередача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым ». Лидерство с ней разделила программа «Вести», они набрали по равное число голосов.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие более полутора тысяч россиян, три первых места в рейтинге популярных телепередач разделили две программы на «России 1». Третьей стала программа «60 минут».

В пятерку лидеров вошли шоу «ДНК» телеканала НТВ, а также «Мужское / Женское» на Первом.

Телесериалами 2020 года признаны «Пес», «Тайны следствия», «След», и «Грозный».