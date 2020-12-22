Программа Владимира Соловьева стал самой популярной в 2020 году

По данным ВЦИОМ, самой популярной среди россиян стала телепередача «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Лидерство с ней разделила программа «Вести», они набрали по равное число голосов.
Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие более полутора тысяч россиян, три первых места в рейтинге популярных телепередач разделили две программы на «России 1». Третьей стала программа «60 минут».
В пятерку лидеров вошли шоу «ДНК» телеканала НТВ, а также «Мужское / Женское» на Первом.
Журналистом года россияне назвали Владимира Соловьева. Первенство ему уступили Юрий Дудь и Ольга Скабеева. В топ-5 попали также Владимир Познер и Алексей Пивоваров.
Телесериалами 2020 года признаны «Пес», «Тайны следствия», «След», и «Грозный».