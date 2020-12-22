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Назначен новый глава Первого канала 

Deita.ru 2 часа назад
Назначен новый глава Первого канала
Фото: globallookpress.com
Новым председателем совета директоров Первого канала назначен Максим Орешкин, сообщает ИА DEITA.RU.
Ранее он занимал должность помощника президента России. С 2016 по 2020 год Орешкин был руководителем Министерства экономического развития России.
Кроме того, президент Владимир Путин выпустил указ, по которому государство откажется от контрольной доли в Первом канале ради увеличения капитала компании. Доля государства в компании может снизиться до 34% голосов (сейчас 51% голосов). Министерство цифрового развития также сообщает, что государственный контроль над каналом будет усилен за счет выпуска "золотой акции".
На данный момент о судьбе генерального директора канала Константина Эрнста информации нет.
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ТВ , Максим Орешкин , Константин Эрнст , Владимир Путин , Минэкономразвития , РИА "Дейта"
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