Назначен новый глава Первого канала 

Новым председателем совета директоров Первого канала назначен Максим Орешкин, сообщает ИА DEITA.RU.
Ранее он занимал должность помощника президента России. С 2016 по 2020 год Орешкин был руководителем Министерства экономического развития России.
Кроме того, президент Владимир Путин выпустил указ, по которому государство откажется от контрольной доли в Первом канале ради увеличения капитала компании. Доля государства в компании может снизиться до 34% голосов (сейчас 51% голосов). Министерство цифрового развития также сообщает, что государственный контроль над каналом будет усилен за счет выпуска "золотой акции".
На данный момент о судьбе генерального директора канала Константина Эрнста информации нет.