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Сябитова отличилась нецензурной бранью в адрес невесты в костюме коровы 

Мира Маркина 5 часов назад
Сябитова разнесла невесту в костюме коровы
Фото: Кадр из шоу "Давай поженимся"
Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова нецензурно высказалась в адрес невесты в костюме коровы.
Героиня передачи Янина пожаловалась на экс-возлюбленного, отношения с которым ее крайне не устраивали:

«С другой он был нормальным, вы понимаете? Другая у него была тупая голубиная курица, и с ней он был нормальным».

Девушка объяснила, что ей не везет в личной жизни, потому что мужчины выбирают женщин глупее нее.
В свою очередь, сваха заявила, что Янина не может построить отношения с противоположным полом, потому что мужчины не видят в ней жену. Свое мнение Сябитова аргументировала цитатами из анкеты невесты:

«Номер один. У вас дома творческий беспорядок. Ночью вы можете пойти в кино»,

— договорить Роза не успела, потому что Янина начала ее перебивать. После этого сваха разразилась нецензурной бранью:

«Дайте я, ***, скажу. Заткнись, ***, Янин».

В ответ на это девушка ответила, что пришла на передачу не для того, чтобы ей затыкали рот. В конце программы Сябитова не посоветовала участнице ни одного из женихов:

«Гавкайте дальше. Прогавкаете всю свою жизнь».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоСобчак высмеяла "Давай поженимся!" с Моргенштерном.
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Комментарии 2
ТВ , Роза Сябитова
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