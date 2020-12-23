Сябитова разнесла невесту в костюме коровы

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова нецензурно высказалась в адрес невесты в костюме коровы.

Героиня передачи Янина пожаловалась на экс-возлюбленного, отношения с которым ее крайне не устраивали:

«С другой он был нормальным, вы понимаете? Другая у него была тупая голубиная курица, и с ней он был нормальным».

Девушка объяснила, что ей не везет в личной жизни, потому что мужчины выбирают женщин глупее нее.

В свою очередь, сваха заявила, что Янина не может построить отношения с противоположным полом, потому что мужчины не видят в ней жену. Свое мнение Сябитова аргументировала цитатами из анкеты невесты:

«Номер один. У вас дома творческий беспорядок. Ночью вы можете пойти в кино»,

— договорить Роза не успела, потому что Янина начала ее перебивать. После этого сваха разразилась нецензурной бранью:

«Дайте я, ***, скажу. Заткнись, ***, Янин».

В ответ на это девушка ответила, что пришла на передачу не для того, чтобы ей затыкали рот. В конце программы Сябитова не посоветовала участнице ни одного из женихов: