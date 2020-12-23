Соловьев высказался о своей популярности у россиян 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ , самым популярным журналистом в России оказался Владимир Соловьев . Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что это подтверждают рейтинги его проектов и эфиров. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

По словам Соловьева, зрители доверяют ему. Кроме того, он приглашает в свои передачи только "умных, интересных людей", поэтому они привлекают зрителей.

"Спасибо за это россиянам. Как я могу это объяснить? Это надо у зрителей спрашивать. Это же их точка зрения", — сказал ведущий телеканала "Россия 1".

Он отметил, что такие результаты вполне логичны и никто не сможет обвинить кого-либо в накрутке голосов: