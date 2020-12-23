Соловьев высказался о своей популярности у россиян 

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, самым популярным журналистом в России оказался Владимир Соловьев. Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что это подтверждают рейтинги его проектов и эфиров. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".
По словам Соловьева, зрители доверяют ему. Кроме того, он приглашает в свои передачи только "умных, интересных людей", поэтому они привлекают зрителей.
"Спасибо за это россиянам. Как я могу это объяснить? Это надо у зрителей спрашивать. Это же их точка зрения", — сказал ведущий телеканала "Россия 1".
Он отметил, что такие результаты вполне логичны и никто не сможет обвинить кого-либо в накрутке голосов:
"Совпадают и оценка зрителей, и статистические показатели рейтингов — здесь нет разрыва".
В тройку рейтинга самых популярных, по мнению опрошенных, журналистов России также вошли Юрий Дудь и Ольга Скабеева. Следующими в списке оказались Владимир Познер и Алексей Пивоваров.
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