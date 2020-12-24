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Бузова сообщила участникам «Дома-2» о закрытии проекта и расплакалась 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Бузова сообщила о закрытии «Дома-2» и расплакалась
Фото: Lenta.ru
Ведущие реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова сообщили участникам о закрытии проекта. Фрагмент из эфира опубликован в Instagram-аккаунте dom2magazine.

«Я очень люблю говорить, но сегодня тот самый случай, когда мне сложно что-то сказать. Я здесь появилась, телеканал ТНТ меня показал семнадцать лет назад 18-летней девчонкой», — отметила Бузова и, не сумев сдержать эмоций, расплакалась в этот момент. Ведущая подчеркнула, что та девочка, которой она была тогда, «даже не представляла, что ее ждет в будущем».

Бородина поблагодарила телеканал ТНТ и «Дом-2» за то, что те «поверили в нее семнадцать лет назад».

«Вы сделали из меня публичного и узнаваемого человека, полностью поменяли мою судьбу. Низкий вам поклон. Надеюсь, что ни разу не подвела», — подчеркнула она.

Ведущая добавила, что «сегодня нет минорной ноты», хотя шоу и не будет больше на телеканале ТНТ.

«Мы сегодня должны вспомнить хорошее и сказать спасибо за то, что так долго дружили и существовали вместе», — заключила Бородина.

Бузова долгие годы была участницей «Дома-2», а в дальнейшем стала одной из ведущих. Бородина работала ведущей шоу с самого первого дня. В самом начале она вела телепередачу в паре с Ксенией Собчак.
18 декабря канал ТНТ объявил о завершении «Дома-2» из-за низких рейтингов и ухода рекламодателей. Последний выпуск запланирован на 30 декабря. Реалити-шоу выходит в эфир с 2004 года. Телепроект регулярно критиковали и пытались закрыть.
Позже появилась неофициальная информация о намерении возобновить съемки в 2021 году, но не для телеканала ТНТ. Утверждалось, что в настоящее время ведутся переговоры о площадке для трансляций. Среди кандидатов упоминались онлайн-кинотеатры, «СТС Медиа» и телевизионный оператор «Триколор». Однако официального подтверждения пока нет.
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Комментарии
ТВ , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Ольга Бузова
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