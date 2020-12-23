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Роза Сябитова посоветовала заткнуться болтливой невесте на шоу «Давай поженимся!» 

Teleprogramma.pro 15 часов назад
Сябитова закрыла рот болтливой невесте
Фото: @syabitova_roza
Роза Сябитова — сваха с многолетним опытом и разбирается в любовных вопросах, как настоящий гуру. На шоу «Давай поженимся!» она помогает парам соединиться и не терпит, если что-то идет не по плану. Одна из последних программ была из тех, что пошли не по сценарию. Невеста явилась в студию в костюме коровы и стала перебивать телеведущую. Этого Роза Сябитова стерпеть не смогла и набросилась на девушку прямо в эфире.
Вызвавшую гнев невесту зовут Янина, и она собиралась пожаловаться Сябитовой на своих бывших ухажеров: мол, они все ищут глупую невесту. На что телесваха ответила, что, возможно, они просто не видят в ней будущую супругу. И стала пояснять почему…
В этот момент невеста начала оправдываться и говорить параллельно с ведущей.

«Да заткнись, ***, Янин. Дайте я, ***, скажу», — вспылила Сябитова.

Конечно же, гостья обиделась, заявив, что пришла на передачу не для того, чтобы ей рот закрывали да еще и в такой форме. В общем, конфликт вышел жестким. Сябитова в конце передачи даже не посоветовала девушке ни одного из женихов, сообщает сайт Актуальные новости.

«Гавкайте дальше. Так всю свою жизнь и прогавкаете», — заключила телесваха.

Ранее телесваха раскритиковала российских мужчин и призвала их менять отношение к женщинам. По ее словам, брак делает жизнь мужчины проще, а женщинам приходится гораздо сложнее, сообщает ФАН.
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ТВ , Роза Сябитова
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