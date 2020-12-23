Сябитова закрыла рот болтливой невесте

Роза Сябитова — сваха с многолетним опытом и разбирается в любовных вопросах, как настоящий гуру. На шоу «Давай поженимся!» она помогает парам соединиться и не терпит, если что-то идет не по плану. Одна из последних программ была из тех, что пошли не по сценарию. Невеста явилась в студию в костюме коровы и стала перебивать телеведущую. Этого Роза Сябитова стерпеть не смогла и набросилась на девушку прямо в эфире.

Вызвавшую гнев невесту зовут Янина, и она собиралась пожаловаться Сябитовой на своих бывших ухажеров: мол, они все ищут глупую невесту. На что телесваха ответила, что, возможно, они просто не видят в ней будущую супругу. И стала пояснять почему…

В этот момент невеста начала оправдываться и говорить параллельно с ведущей.

«Да заткнись, ***, Янин. Дайте я, ***, скажу», — вспылила Сябитова.

Конечно же, гостья обиделась, заявив, что пришла на передачу не для того, чтобы ей рот закрывали да еще и в такой форме. В общем, конфликт вышел жестким. Сябитова в конце передачи даже не посоветовала девушке ни одного из женихов, сообщает сайт Актуальные новости

«Гавкайте дальше. Так всю свою жизнь и прогавкаете», — заключила телесваха.