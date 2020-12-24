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Исаев из «Уральских пельменей» показал запрещенный на ТВ номер 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Шоумен из команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram показал запрещенный на телевидении ролик юмористов про строительство завода энергетиков в Калуге.
По сюжету, губернаторы регионов отчитываются перед вышестоящим начальством на онлайн-совещании по подготовке к Новому году. Вопросы возникают к губернатору Калужской области.

«А что Калуга! Я на бодряках. У нас вообще все хорошо. Вам что моя речь не понравилась? Год был замечательный. Особенно после того, как у нас построили завод по розливу энергетиков. Следующий год будет вообще «Е-ха!» — говорит слуга народа.

После этого чиновника просят говорить через раз, потому что он делает это чересчур быстро. Один из губернаторов вообще просит не мешать ему спать.

«Давай взбодрись. Вот тебе энергетики», — продолжает губернатор под смех зала.

Напомним, что «Уральские пельмени» на протяжении полугода из-за пандемии были лишены возможности выступать перед зрителями. Сейчас у них потихоньку возобновляется концертная деятельность.
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ТВ , Видео , Сергей Исаев
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