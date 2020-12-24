Юморист из команды «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал запрещенный на телевидении ролик про строительство завода энергетиков в Калуге.

Видео он выложил в своем Instagram. По сюжету, губернаторы регионов отчитываются перед начальством на онлайн-совещании по подготовке к Новому году. Вопросы возникают к губернатору Калужской области.

«А что Калуга! Я на бодряках. У нас вообще все хорошо. Вам что моя речь не понравилась? Год был замечательный. Особенно после того, как у нас построили завод по розливу энергетиков. Следующий год будет вообще «Е-ха!» — говорит слуга народа.

Чиновника просят говорить через раз, потому что он делает это чересчур быстро. Один из губернаторов вообще просит не мешать ему спать. А тот предлагает ему энергетик.