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«Отдохнем от голых мужиков»: Ургант высмеял российских звезд за откровенные фото в Сети 

Вечерняя Москва 8 часов назад
Ургант высмеял российских звезд за фото в Сети
Фото: Вечерняя Москва
Российский телеведущий Иван Ургант высмеял российских звезд шоу-бизнеса за откровенные фотографии в соцсетях.

— Тарзан со своими коллегами… Мне кажется, ребята играют тайного Санту. Кому-то повезет — ему достанется Сережин подарок, — посмеялся Ургант над подарочной коробкой, которую стриптизер держит на уровне пояса.

Он прокомментировал голые торсы юмориста Тимура Батрутдинова и актера Павла Деревянко, которые сделали совместный снимок с актрисой Ольгой Медынич. После чего заявил, что голых мужчин стало много, и предложил «отдохнуть от голых мужиков», посмотрев на одетого продюсера Иосифа Пригожина.
Ургант напомнил, что звезды сами выкладывают откровенные снимки, и в мире все меньше и меньше отелей, где еще не сфотографировался голый Митя Фомин.
Видео опубликовано на YouTube.
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ТВ , Иван Ургант , Павел Деревянко , Ольга Медынич , Тимур Батрутдинов , Митя Фомин , Иосиф Пригожин
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